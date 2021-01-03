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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle 'Ohh, ohh' yazdılar

Beyoğlu’nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle 'Ohh, ohh' yazdılar

Operasyon anı

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-Evde yapılan arama detay
-Bulunan uyuşturucu maddeleri detay
-Kadının sevki detay

( İSTANBUL ) Beyoğlu’nda metruk eve uyuşturucu operasyonu...Ele geçirilenlerle "Ohh, ohh" yazdılar- 613 adet toplam ağırlığı 950 gram gelen bonzai ele geçirildi İSTANBUL

- Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından metruk bir bina ve ona yakın bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 613 adet toplam ağırlığı 950 gram gelen bonzai ele geçirildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda, dün sabah saatlerinde İnönü Mahallesi'nde bulunan metruk bir bina ve ona yakın bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, alınan arama kararına istinaden yapılan eş zamanlı operasyonda N.Ç. isimli kadın şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramalardan 613 adet toplam ağırlığı 950 gram gelen bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Ç. ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazdı.
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