Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu'nda merdivenler sanata dönüştü

Beyoğlu'nda merdivenler sanata dönüştü

Beyoğlu belediye Başkanı konuşmaları

Tarihi Bina Ressam Çekim Öğrenciler Irak 

-Öğrencilerle birlikte konuşmalar
-Sokak sanatçısı ile öz çekim
-Merdivenleri inceleme
-Genel görüntü

( İSTANBUL )- 3 boyutlu Beyoğlu merdivenleri görenleri hayran bırakıyor İSTANBUL

- Galata Kulesi’nin üç boyutlu figürü Beyoğlu’nda merdivenlere resmedildi. Beyoğlu Belediyesi tarafından cadde ve sokakların daha güzel bir görünüme kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında İstanbul Galata Üniversitesi ile işbirliği yapıldı. Bu kapsamda Galata Kulesi’nin üç boyutlu figürü Ukraynalı ünlü ressam Alex Maksiov, tarafından üniversitenin yanında bulunan merdivenlere resmedildi. Mimarlık öğrencilerinin de yer aldığı çalışma sonrası merdivenler, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve üniversite yetkililerin katıldığı törenle yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Çalışma kapsamında Hezarfen Çelebi’den Galata’nın tarihi binalarına, semtin dokusu 3D tekniği ile merdivenlere yansıtıldı. "Beyoğlu'nda daha yapacağımız çok iş var" Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız konuşmasında "Bugün de yine Galata Üniversitemizin gençleri üniversitemiz ve Beyoğlu Belediyemizin iş birliği ile Ukraynalı ünlü sokak sanatçısı Alex Maksiov'la beraber bir merdiven boyama çalışmasını başarılı bir şekilde ortaya koydular, kendilerini tebrik ediyorum. Beyoğlu'nda daha yapacağımız çok iş var. Beyoğlu'nda hep birlikte sanat ruhunu, müzik ruhunu, resim ruhunu kültürün her noktasını Beyoğlu'nun her noktası ile buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement