Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda korkutan yangın: 1 yaralı

Beyoğlu’nda korkutan yangın: 1 yaralı

İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Çevredeki vatandaşlar
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bir apartman dairesinde yangın çıktı. Çıkan yangında yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Olay, gece saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Santur Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında mahsur kalan yaralı, komşuları tarafından kurtarıldı Yangın esnasında apartman dairesinde olduğu öğrenilen yabancı uyruklu şahıs, komşularının yardımıyla dışarıya çıkartıldı. Kurtarılan yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı