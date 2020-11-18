- Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

-Ekiplerin müdahalesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu'nda bir binanın çatı katı alevli bir şekilde yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir şekilde yandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının dumanları kilometrelerce öteden de görüldü.

İtfaiye ekiplerine yangına müdahalesi devam ediyor. (Md-



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