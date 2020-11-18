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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

- Beyoğlu'nda korkutan çatı yangını, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

Yanan çatıdan görüntü

Çatı Katı Çatı Yangını Yangına Müdahale 

-Ekiplerin müdahalesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda bir binanın çatı katı alevli bir şekilde yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir şekilde yandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının dumanları kilometrelerce öteden de görüldü.
İtfaiye ekiplerine yangına müdahalesi devam ediyor. (Md-
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