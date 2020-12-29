Beyoğlu’nda korkunç cinayet kamerada

-Antikacının saldırıya uğraması

-Sopa ve bıçakla darbe alması

-Boğazından ve karnından yaralanması

-Saldırganla antikacının boğuşması

-Saldırganın kaçması

-Antikacının peşinden yürümesi

--Aktüel kamera-

-Yaralıya kalp masajı yapılması (ÖZEL)

-Sağlık ekiplerinin gelmesi (ÖZEL)

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi (ÖZEL)

-Yaralının sedyeyle ambulansla alınması

-Olay yeri

-Röportaj



( İSTANBUL )- Beyoğlu’nda sopa ve bıçakla saldırıya uğrayarak ağır yaralanan antikacı hayatını kaybetti İSTANBUL



- Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan antikacı Sefer Zafer Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz, sokak üzerindeki deposuna gelmişti. Depodan çıkan Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği henüz belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramış ve boğuşma esnadında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırganın kaçarak uzaklaştığı dehşeti anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı. Antikacı hastaneye hayatını kaybetti Ağır yaralanan Yılmaz kendisini sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine kendini atmış ve yere yığılmıştı. İlk müdahalesi polis ekipleri, kalp masajı ise sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin eşkalini belirledikleri saldırganın peşinde olduğu öğrenildi. (DCC-ZA-



loading...