Beyoğlu’nda kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

-Saklanan gençler

-Ekibin gelmesi

-Gençlerin ortaya çıkması

-Bağırmaları ve pasta uzatmaları

-Polislerin araçtan inmesi

-Gençlerin yanına gelmesi



( İSTANBUL -ÖZEL)- Hasköylü gençler polis ekiplerinin polis haftasını asılsız ihbar vererek kutladı İSTANBUL



- Beyoğlu Hasköy’de bir grup genç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle 155’e kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği görevlilerine gençler pastayla sürpriz yaptı. Asılsız ihbarda bulunan gençlerin sürpriz yaptığı o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Beyoğlu Hasköy’de bir grup genç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle bir plan yaptı. Plan kapsamında 155’i arayan gençler Arabacılar Meydanı’nda kavga olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kısa sürece olay yerine geldi. Saklanan gençler bir anda ortaya çıkarak ellerindeki pastayla “polis kalkan eller kırılsın” diye bağırarak sürpriz yaptı. Polis ekiplerini alkışlayarak haftalarını kutlayan gençler, ihbara gelen polis memurlarına pasta ikram etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



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