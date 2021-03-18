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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu'nda kahvehanelere şok polis baskını

Beyoğlu'nda kahvehanelere şok polis baskını

Yapılan baskından görüntü

Para Cezası Yunus Timleri Kahvehane Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Masadaki iskambil kağıtları
-Vatandaşın oynamıyordum demesi
-Bir diğer vatandaşın kağıtları yerden topladık demesi
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- "Kağıt oynamıyordum, şimdi yerden topladım" diyerek kendini savundu- Kahvehanede iskambil oynayan 17 kişiye ceza kesildi İSTANBUL

- Beyoğlu'nda polis ekipleri kahvehanelere şok baskın düzenledi.
İskambil oynarken yakalanan vatandaş, "Oynamıyordum şimdi yerden topladım" diyerek kendini savundu. Kahvehanede iskambil oyunu oynayan 17 kişiye ceza kesildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve motorize yunus timleri Çukur Mahallesi'nde şok uygulama gerçekleştirdi. Araçları durduran, kimlik ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapan ekipler, kahvehanelere de baskın düzenledi.
Bir kahvehaneye giren ekipler, içerinin tıka basa dolu olduğunu gördü. İskambil kağıtlarıyla oyun oynarken yakalananlar kendilerini ilginç yöntemle savundu. Bir vatandaş oyun oynamadığını sadece masada oturduğunu söylerken, bir başkası ise "Oynamıyorduk. Masadaki kağıtları şimdi yerden topladık" dedi.
Kahvehane sahibi ise, "Burayı yeni devraldık. Oğluma bırakım çıkmıştım, yeni geldim, dışarıdaydım" diyerek kendini savundu. Polis ekipleri kahvehanede bulunan 17 kişiye korona virüs kurallarını ihlal etmek ve kumar oynamaktan idari para cezası uyguladı.
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