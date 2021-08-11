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Beyoğlu’nda kaçak göçmen operasyonu: 35 yabancı şahıs yakalandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu’nda kaçak göçmen operasyonu: 35 yabancı şahıs yakalandı

Beyoğlu’nda kaçak göçmen operasyonu: 35 yabancı şahıs yakalandı

Uygulama

Kaçak Göçmen Operasyon Göçmen Operasyonu Sınırdışı Polis Ekipleri 

-Yabancı uyruklu şahısların aranması
-Tespit edilen şahısların toplanması
-Şahısların araçlara bindirilmesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- İllegal giriş yapan veya vize süresi geçmiş 35 yabancı uyruklu şahıs il göç idaresine götürüldü İSTANBUL

- Beyoğlu’nda polis ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. 435 şahsın sorgulandığı uygulamada, illegal giriş yapan veya vize süresi dolmuş 35 şahıs sınırdışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan uygulamada yabancı uyruklu şahısların vize ihlali, illegal giriş, kimliksiz şahıs, yol seyahat izni gibi konular kontrol edildi. Uygulama kapsamında 435 şahıs sorgulanırken, 32 adres ise kontrol edildi. 35 şahıs il göç idaresine götürüldü Uygulamada 5 Suriyeli, 8 Bangladeşli, 1 Nijeryalı, 1 Ganalı, 1 Kongolu, 1 Cezayirli, 14 Afganistanlı, 2 Filistinli, 2 Sierra Leoneli olmak üzere toplam 35 şahıs tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslar haklarında yapılacak gerekli işlemler için Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (MB-DCC-ÖFA
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