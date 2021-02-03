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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu’nda işyerinin kurşun yağmuruna tutulduğu anlar kamerada

Beyoğlu’nda işyerinin kurşun yağmuruna tutulduğu anlar kamerada

-Güvenlik kamerası-

Hırsız Dolandırıcılık Polis Ekipleri Muhalefet Saldırı 

-Şahısların gelmesi
-İşyerine ateş açmaları
-Şahısların koşarak kaçması
-yakalanması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Okmeydanı’nda 3 şüpheli tabancalarla araç kiralaması firmasını kurşun yağmuruna tuttu- Kaçan saldırganlardan biri polis ekipleri tarafından yakalandı İSTANBUL

- Okmeydanı’nda araç kiralama firması olarak hizmet veren bir işyeri, gece saatlerinde silahlı 3 saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırganlardan biri Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, dün saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde silahlı 3 şahıs sokak üzerindeki bir araç kiralama firmasının önüne geldi. Yanlarında getirdiği tabancaları çıkartan şahıslar, henüz bilinmeyen bir nedenle işyerini kurşun yağmuruna tuttu. İşyerini kurşun yağmuruna tuttular Saniyelerce ateş açan şahıslar ardından kaçarak kayıplara karıştı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, işyerinin önüne gelen saldırganlar kurşun yağmuruna tutuyor. Şahıslar ardından kaçarak uzaklaşıyor. Olayın adından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri sahibi Mahmut D’nin ifadesine başvurdu. Beyoğlu polisi kısa sürede yakaladı Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis saldırıyı gerçekleştiren şahısların, 3 adet “ateşli silah kanununa muhalefet”, 4 adet “işyerinden ve kurumdan hırsızlık” ve 2 adet “evden hırsızlık” suçundan emniyette kaydı olan Doğukan A. (17), 3 adet “ateşli silah kanununa muhalefet” ve “dolandırıcılık” kaydı bulunan Kadir K. ile 2 adet “gasp”, “genel güvenliğin tehlikeye sokulması”, “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından kaydı bulunan Uğur U. olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden Beyoğlu polisi, Doğukan A’yı evinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyette “genel güvenliği tehlikeye sokma”, “mala zarar verme” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer 2 saldırganı ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisine ulaşıldı. (DCC-
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