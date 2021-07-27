Beyoğlu'nda husumetli gruplar arasında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

-Cesetlerin olay yerindeki görüntüsü

-Yaralının kaldırılması

-Mahallelinin görüntüsü

-Detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Beyoğlu'nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre silahlı bir grup şahıs, mahallede dehşeti yaşattı. Husumetli oldukları kişileri kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor. , (DCC-ÖFA

