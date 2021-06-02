Beyoğlu’nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangında can pazarı

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Mahallelinin aracı kaldırması

-Baygınlık geçiren kadın



( İSTANBUL )- yangın bitişiğindeki binaya sıçradı mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı- Yangının olduğu sokakta bulunan bir aracın sahibi bulunamayınca mahallelinin el birliği ile araç kaldırıldı İSTANBUL



- Beyoğlu’nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikanın yanında bulunan 5 katlı bir binaya sıçrayan alevler büyük panik yaşattı. Binanın en üst katında mahsur kalan bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile pencereden kurtarıldı. Yangının bulunduğu sokakta park edilen bir aracın sahibine ulaşılamayınca mahalleli el birliği ile aracı yerinden kaldırdı. Olay saat 7.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet mahallesi Sefa Meydanı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre halı yıkama fabrikasının içinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan 5 katlı bir binaya sıçradı. Bina sakinlerinin çoğu kendi imkanları ile dışarı çıkarken en üst katta bulunan bir kişi ise mahsur kaldı. Olayı görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce merdiven yardımı ile mahsur kalan kişiyi pencereden kurtardı sonra hemen yangına müdahale etti. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangının sıçradığı binanın sokağına girmek için park halindeki araçları kaldırırken bir aracın sahibine ulaşılamadı. Aracı mahalleli el birliği ile park yerinden kaldırarak itfaiye ekiplerine yolu açtı. Yangın esnasında elinde kuşu ile birlikte çıkan bir kadın ise olayın şoku ile baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kadına mahalleli yardımcı oldu. Yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri ise inceleme başlattı. (OFY-YM-

