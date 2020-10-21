Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu’nda geniş kapsamlı korona virüs denetimi

Beyoğlu’nda geniş kapsamlı korona virüs denetimi

Taksim istiklal maske denetimi detay

Emniyet Müdürü Polis Sayılar İstiklal 

-Ceza yazılan turistler detay
-Dükkan denetimleri detay

( İSTANBUL )-İstiklal Caddesinde maske cezası İSTANBUL

- Beyoğlu’nda Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin katılımıyla geniş kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı. İstiklal Caddesinde denetim yapan denetimde çok sayıda kişiye maske takmadığı için cezai işlem uygulandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınında vaka sayılarındaki artış sonrası Beyoğlu'nda denetimler sıklaştırıldı. İlçe genelinde, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin katılımıyla korona virüs denetimi yapıldı. İstiklal caddesinde maske denetimi yapan polis, maske takmayan vatandaşlara ve yabancı uyruklu kişilere cezai işlem uyguladı. Daha sonra ise Beyoğlu Kaymakam Demirelli ve ilçe emniyet müdürü, Cihangir’de cadde üzerinde bulunan dükkanları tek tek gezerek uyarılarda bulundu. (VEG-SA-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement