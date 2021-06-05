Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beyoğlu’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi: 45 şüpheli yakalandı

Beyoğlu’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi: 45 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerinden görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Sahte Kimlik Hapis Cezası Polis Ekipleri 

-Yapılan aramalar
-Denetimler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda polis ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı asayiş denetiminde sahte kimlik kullanan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile yine haklarında arama kararı bulunan 45 şüpheli yakalandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne Bağlı Yunus Ekipleri ile birlikte dün Beyoğlu genelinde geniş kapsamlı denetim yaptı. 8 ayrı noktada kurulan denetim noktalarında 19 bin 830 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan denetimlerde sahte kimlik kullanan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile yine haklarında arama kararı bulunan 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca alkollü olduğu tespit edilen bir sürücüye cezai işlem uygulanırken uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiye de işlem yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement