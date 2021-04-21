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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu'nda gece ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına korona virüs baskını

Beyoğlu'nda gece ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına korona virüs baskını

Eğlence mekanına düzenlenen baskından cep telefonu görüntüsü

Para Cezası Eğlence Mekanı Cep Telefonu Zabıta Polis Ekipleri 

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( İSTANBUL )- 14 kişiye 51 bin 296 TL ceza kesildi İSTANBUL

- Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında gece ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi.
Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye 51 bin 296 TL ceza kesilirken zabıta ekipleri mekanı mühürledi. Beyoğlu'nda gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi.
Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'ndaki eğlence mekanına yapılan baskında sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye toplam 51 bin 296 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan inceleme sonrası mekanın ruhsatsız olarak işletildiği öğrenilirken Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri eğlence mekanını mühürledi. Baskın anı cep telefonu kamerasında Polis ekipleri mekan sahibini gözaltına alırken baskının düzenlendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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