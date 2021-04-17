Beyoğlu'nda fırınlara denetim: Pide üretiminde ihlale ceza kesildi

-Ekiplerin işletme sahiplerini ve vatandaşları ikazından görüntü

-Bir fırına uygulanan cezai işlemden görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL)- İftar saatinde, pandemi kurallarını ihlal eden fırına ceza kesildi İSTANBUL



- Beyoğlu'nda zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında fırınlara denetim gerçekleştirdi. Pandemi kuralları gereği iftara bir saat kala pide üretimini durdurmayan bir işletmeye cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan bildirgede fırın ve unlu mamuller imalatı yapılan işletmelere kısıtlamalar getirildi.

Bu doğrultuda fırınların iftar vaktine bir saat kala üretimlerini durdurmaları kararlaştırıldı. Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de bu kapsamda ilçe genelinde fırınlara denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ekipler, işletme sahiplerine pandemi kurallarını hatırlattı. Fırın önlerinde uzun pide kuyrukları oluşturan vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda megafonlarla uyardı. Gerçekleştirilen denetimlerde bir işletmeye ise iftar vaktine 2 saat kala pide üretimini durdurmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. (MEA-YM-



loading...