Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu’nda feci kaza: Freni patlayan minibüs trafik ışığına daldı

Beyoğlu’nda feci kaza: Freni patlayan minibüs trafik ışığına daldı

Trafik ışığına çarpan araç

Polis Trafik Işığı Trafik Yoğunluğu Uttu Trol 

-Çarptığı minibüs
-Yan yatan trafik ışığı
-Röportaj
-Trafik yoğunluğu
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kasımpaşa’da frenleri patlayan kapalı kasa minibüs önce taksiye sonra trafik ışıklarına çarptı İSTANBUL

- Beyoğlu'nda yokuş aşağıya indiği sırada frenleri patlayan kapalı kasa minibüsü, önce önündeki taksiye ardından da trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada şans ederi yaralanan olmazken, trafik ışığı yan yattı. Kaza, saat 14.45 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde sürücü yokuş aşağıya Ford marka 31 ANB 96 plakalı kapalı kasa minibüsle seyir etmeye başladı.
Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle minibüsün frenleri patladı. Yokuş aşağıya kontrolden çıkan minibüs önce önündeki taksiye ardından da trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, trafik ışığı ise yan yattı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle ise caddede trafik yoğunluğu meydana geldi. “Bana çarpıp ışıklara daldı” Olayı anlatan taksi sürücüsü, “Burada giderken arkadaşın aracının frenleri patladı. Bana çarpıp direkt olarak ışıklara daldı” dedi.
Polis yaptığı incelemenin ardından tutanak tuttu. (DCC-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı