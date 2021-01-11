Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu’nda Fas uyruklu kadın cesedi bulundu

Beyoğlu’nda Fas uyruklu kadın cesedi bulundu

Olay yeri

Olay Yeri İnceleme Cenaze Aracı Kadın Cesedi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kadının öldüğü ev
-Polisin çalışması
-Vatandaşlar
-Röportaj

( İSTANBUL )- Koku ihbarı üzerine eve giren giren polis, cesetle karşılaştı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarda bulunduğu evden kadın cesedi çıktı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen Fas uyruklu kadının cesedini evin salon bölümünde battaniyeye sarılı halde bulan polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Sokakta oturan bir vatandaş ise, “Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik” dedi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Gölbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde sokak üzerindeki bir binadan yoğun kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingir yardımıyla açtırarak girdiği evde yaptığı aramada salon bölümündeki koltukta battaniyeye sarılı halde yatan bir kadına rastladı. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen kimliği henüz belirsiz Fas uyruklu kadının cesedinin incelenmesi için olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kadının cansız bedeni incelenmesinin ardından cenaze aracıyla incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının asıl ölüm nedeni buradaki incelemenin ardından netlik kazanacak. “Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük, bir daha da kimseyi görmedik” Öte yandan olayla ilgili konuşan Volkan Güngör, “Bu arkadaşımız yabancı uyruklu bir vatandaş. Farslı olduğu biliniyor. Bu arkadaşımız yaklaşık 1 hafta 10 gün önce içeride görüldü sonra bir daha görülmedi. Bizde koku üzerine eve girdik ve polisleri çağırdık. Bide duvarları bir siyaha birde kırmızı renge boyuyorlardı. Hiç iyi ve tekin insanlar değillerdi. Bazen çıplak geziyorlardı hatta biz buna tepki gösterdik. Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik işte kadının cesedi içerde adam ortalarda yok olay bundan ibaret” dedi.
(DCC-YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı