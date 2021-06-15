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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına korona virüs baskını kamerada

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına korona virüs baskını kamerada

Baskından görüntü

Eğlence Mekanı Kamera Aşı Yasaklar Polis Ekipleri 

-İçeriden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda kısıtlama saatinde gerçekleştirilen denetimlerde korona virüs kurallarına uyulmadıkları belirlenen 1 eğlence mekanı mühürlenirken, 3 işletmenin de faaliyetlerine son verildi.
Eğlenceye mekanlarına düzenlenen baskın ise kameraya böyle yansıdı. Beyoğlu'nda polis ekipleri, kısıtlama saatinde eğlence mekanlarına yönelik denetime çıktı. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, maske, sosyal mesafe, canlı müzik yasağı, kapasite aşımı, alkol ve tütün sunumu gibi yasakları ihlal ettikleri tespit edilen 4 işletmeye baskın yapıldı. Korona virüs kurallarının hiçe sayıldığı işletmelerden biri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, diğer işletmelerin ise faaliyetlerine son verilerek işyerleri hakkında idari yaptırım işlemi uygulandı. Öte yandan eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen baskın anı kameraya böyle yansıdı. Görüntülerde eğlen mekanlarının dolu olduğu görülüyor. (DC-RU
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