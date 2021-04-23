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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda eğlence mekanına korona virüs baskını

Beyoğlu’nda eğlence mekanına korona virüs baskını

Operasyon görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Para Cezası Eğlence Mekanı Polis Ekipleri 


- Beyoğlu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatte açık olduğu tespit edilen mekana, polis ekipleri baskın yaptı. Ekipler 17 kişiye toplamda 58 bin 973 lira idari para cezası kesti. Beyoğlu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri dün gece restoran olarak görülen fakat eğlence yeri gibi çalışan mekana baskın gerçekleştirdi. Pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edilen mekanda bulunan 17 kişiye toplamda 58 bin 973 lira idari para cezası uygulandı, mekanın amaç dışı kullanılması nedeniyle de faaliyetlerine son verildi.

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