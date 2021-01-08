Beyoğlu’nda eğlence mekanına baskın



- Beyoğlu’nda kapalı olması gereken bir eğlence mekanına polis baskın düzenledi.

Baskında içeride bulunan 13 kişiye toplam 45 bin 97 lira ceza uygulandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi'nde bit eğlence mekanının açık olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, müzik yayını yapıldığını ve içeride sosyal mesafe kuralına da uyulmadan oturulduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler içerideki 13 kişiye toplamda 45 bin 97 lira ceza uyguladı. İş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.



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