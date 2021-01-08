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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda eğlence mekanına baskın

Beyoğlu’nda eğlence mekanına baskın

Baskın yapılan mekan

( İSTANBUL )- 13 kişiye 45 bin 97 lira ceza uygulandı İSTANBUL

Polis Eğlence Mekanı Zabıta 


- Beyoğlu’nda kapalı olması gereken bir eğlence mekanına polis baskın düzenledi.
Baskında içeride bulunan 13 kişiye toplam 45 bin 97 lira ceza uygulandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi'nde bit eğlence mekanının açık olduğu ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, müzik yayını yapıldığını ve içeride sosyal mesafe kuralına da uyulmadan oturulduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler içerideki 13 kişiye toplamda 45 bin 97 lira ceza uyguladı. İş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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