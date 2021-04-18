Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın: 25 kişiye 86 bin TL ceza



- Beyoğlu'nda hafta sonu kısıtlamalarında kapalı olması gereken bir eğlence mekanı basan ekipler, içeride bulunan 25 kişiye 86 bin TL ceza kesti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarına yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Dün akşam 22.00 sıralarında denetimle çıkan ekipler, Kuloğlu Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanın açık olduğunu ve kapasitesinin üzerinde müşteri aldığını tespit etti. Eğlence mekanında bulunan 25 kişiye toplam 86.725 TL idari para cezası kesildi. Zabıta ekiplerince mühürlenen iş yerinin faaliyetine son verildi.

(ÖFA



loading...