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Beyoğlu'nda dünürler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu'nda dünürler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Beyoğlu'nda dünürler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

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Polis Hastane Çatışma Altın 

-Beytullah Akçay'ın fotosu

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler arasında çıkan kavgada yaralanan Beytullah Akçay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4'e yükseldi. Olay Örnektepe Kanarya Sokak'ta yaşanmış, kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hatice Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başlamıştı. Birkaç gün önce evden ayrılan Hatice Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine gelmiş, eşiyle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası ve kuzenini alarak Hatice Giray'ın kapısına dayanmıştı. Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine gelmiş, çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vurulmuş, silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray'ı, dünürünü ve damadın kuzeni olduğu öğrenilen bir kişiyi vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı polis nezaretinde hastaneye kaldırılmıştı. Olayda ölü sayısı 4'e yükseldi Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Çatışmada yaralanan Beytullah Akçay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. (RU-
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