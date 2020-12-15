Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu'nda doğalgaz borusu patladı

Beyoğlu'nda doğalgaz borusu patladı

İski çalışması görüntü

Doğalgaz Lyon Bild Gaz Kaçağı Doğalgaz Borusu 

-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Beyoğlu'nda İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlamasıyla gaz kaçağı meydana geldi. İGDAŞ ekipleri tarafından gaz kaçağı kesilirken, olay nedeniyle sokakta panik yaşandı. Olay, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz Sokak’ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ ekiplerinin sokakta çalıştığı sırada kepçe doğalgaz borusunu deldi. Borudaki delik yüzünden gaz kaçağı oluştu. Durum İGDAŞ ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, boruyu tamir ederek, gaz kaçağını kesti. Olay nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. (Sİ-EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement