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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda derneğe kumar baskını: 23 kişiye cezai işlem uygulandı

Beyoğlu’nda derneğe kumar baskını: 23 kişiye cezai işlem uygulandı

Baskın yapılan dernekten görüntü

Polis Para Cezası Akalan Harekete Geç Zabıta 

-Dernekte bulunan kişilerin görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir dernek binasında kumar oynadıkları iddiasıyla yakalanan 23 kişiye 79 bin 787 lira para cezası verildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki bir derneğe gece saatlerinde çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını ve içeride kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe gece saat 02:300 sıralarında yapılan baskında 23 kişi masaların etrafında kumar oynarken yakalandı. Korona virüs tedbirlerine uymadıkları, kumar oynadıkları ve maske takmadan mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 23 kişiye toplam 79 bin lira ceza uygulandı. Baskın yapılan dernek polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.

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