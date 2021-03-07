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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda ‘değnekçi’ operasyonu: 2 gözaltı

Beyoğlu’nda ‘değnekçi’ operasyonu: 2 gözaltı

Gözaltına alınan şahısların polis merkezine getirilişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Ayetler Polis Polis Merkezi Akalan Harekete Geç 


- Beyoğlu’nda değnekçilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Olay, Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerine meydana eldi. Cadde üzerine park eden sürücülerden zorla ücret talep edildiği şikayetleri üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonucu tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa G. ve Şakir Ü., 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.Gözaltına alınan Şakir Ü. hakkında daha önceden bir kez, Mustafa G. hakkında ise 2 defa aynı konudan işlem yapıldığı belirlendi.
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