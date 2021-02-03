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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu'nda darp edilen adamın yardıma kadınlar koştu

Beyoğlu'nda darp edilen adamın yardıma kadınlar koştu

-Cep telefonu-

İlk Müdahale Cep Telefonu Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Darp edilen adam
-Vatandaşların müdahalesi
-Yüzünü silmeleri ve suyla yıkamaları
--Aktüel kamera-
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Adamın ambulansa götürülmesi
-Polis ekiplerinin çalışması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Okmeydanı’nda bir adam sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildi- Vatandaşların sefer olduğu burnu kırılan adam hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bir adam sokakta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından güpegündüz tekme ve yumruklarla darp edildi. Vatandaşların seferber olduğu ve burnunun kırıldığı öğrenilen adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir sokak yürüyen yaşlı bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Tekme ve yumruklarla vatandaşların gözü önünde dakikalarca darp edilen adam yere yığıldı. Saldırgan şahıs ise girdiği sokaktan koşarak kayıplara karıştı. Yüzü kanlar içerisinde kalan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Adamın yüzünü suyla yıkayana ve peçeteyle kanlarını silen vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaşlı adamı güpegündüz darp ettiler İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, burnunun kırıldığı öğrenilen yaşlı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan olayın ardından polis ekipleri vatandaşların ifadelerine başvurarak, eşkalini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (DCC-ÖFA
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