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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu'nda dallarına takıldığı ağaçta mahsur kalan yaralı Ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Beyoğlu'nda dallarına takıldığı ağaçta mahsur kalan yaralı Ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İtfaiye ekibinin kuşu kurtarması

İtfaiye Merdiveni Kamera Harekete Geç Babil Cep Telefonu 

-Mahallelinin sevinci
-İtfaiye ekiplerinin kuşu incelemesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda dallarına takıldığı ağaçta mahsur kalan yaralı Ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ebabil kuşunun kurtarılması vatandaşları sevindirdi.Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa’da meydana geldi. Bir karganın yaraladığı Ebabil kuşunun sesini duyan, mahalleli harekete geçti. Sesi duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, dallarına takıldığı ağaçta mahsur kalan yaralı Ebabil kuşunu, itfaiye merdiveniyle kurtardı. Olay sonrası itfaiye erlerinin ve mahallelinin kuşu incelemesi ve türünü bulmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hafif yaralı olarak kurtarılan kuş özgürlüğüne kavuştu.
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