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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Hasköy Sular altında kalan Cadde

Sağanak Yağış 

-Kağıthane’de Etkili olan yağış
-Rögar kapaklarından su taşması
-Detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası Beyoğlu ve Kağıthane’de caddeler sular altında kaldı İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası Beyoğlu ve Kağıthane’de sular altında kaldı. Aniden bastıran yağışta araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı sarı uyarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Aniden bastıran sağanak yağış sonrası Beyoğlu Hasköy Kumburhane Caddesi tamamen sular altında kaldı. Suların kapladığı caddede araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan yağışla beraber Kağıthane’de de birçok cadde sular atında kaldı. Rögar kapaklarından sular taşarken yolları kaplayan sularda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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