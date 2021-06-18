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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda caddeler sular altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi

Beyoğlu’nda caddeler sular altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi

Sular altındaki caddelerden görüntü

Sağanak Yağış 

-Araçların güçlükle ilerlemesi
-Yol kenarında duran araçlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda etkili olan sağanak yağış sonrası birçok cadde sular altında kaldı. Araçlar sular altında kalmamak için güçlükle ilerledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da birçok noktada sağanak yağış etkili oldu. Beyoğlu’nda etkili olan yağışla beraber birçok cadde sular altında kaldı. Su kaplayan caddelerde bazı araçlar yolun kenarında durarak yağmurun dinmesini beklerken bazı araçlar ise su kaplayan caddelerde güçlükle ilerledi.
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