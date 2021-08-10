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Beyoğlu’nda bulunan tarihi binaların kapıları çalındı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda bulunan tarihi binaların kapıları çalındı

Beyoğlu’nda bulunan tarihi binaların kapıları çalındı

Tarihi binalardan görüntü

Tarihi Bina Hırsız 

-Örülmüş tuğlalardan görüntü
-Sokaktan görüntü
-Röportaj

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu Tarlabaşı mahallesinde bulunan tarihi binalara hırsızlar dadandı. Hırsızlar yüzyıllık tarihe sahip pek çok binanın tarihi kapılarını çaldı. Olay Beyoğlu Tarlabaşı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Tarlabaşı mahallesinde bulunan ve şu an içerisinde ikamet olmayan pek çok tarihi binanın kapısı buralara dadanan hırsızlar tarafından çalınarak hurdacılara satıldı. Bir süre önce kapıların çalındığını fark eden vatandaşlar hemen belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri ise çalınan tarihi kapıların yerine bina girişlerine taş ve tuğlalar örerek boş kalan tarihi binalara girilmemesi için önlem aldı. Kapıların çalınmasından şikayetçi olan mahalle sakinlerinden Erdal Sıhlar,” Mahallede hırsızlık var. Hırsızlar gelmiş tarihi evlerin kapılarını çalıyorlar. Buraları hep çaldılar. Bütün tarihi kapıları çalıp götürüyorlar. Bu kapılar en az 120 - 130 yıllık kapılar. Bu binaların sahipleri vardı fakat hepsi satıldı. Kapılar üç dört aydır çalınıyor. Aşağı sokaklara doğru hep çalındı. Çalındığını gördüğümüzde belediyeye haber verdik tuğla ördüler, saclar ördüler. Bu binalarım tarihi epey var. Bakın orada yazıyor 1881 yılı diye Atatürk’ün doğduğu sene yapılmış, siz hesaplayın artık. Bu binalar sahipsiz işte evleri boşaltıyorlar, işte gece sabaha karşı gelip kapıları çalıp götürüyorlar” şeklinde konuştu.
(GK-ÖFA
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