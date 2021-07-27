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Beyoğlu'nda boşanma öncesi dünürler tartıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu'nda boşanma öncesi dünürler tartıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda boşanma öncesi dünürler tartıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Cenazenin çıkış görüntüsü

Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Silahlı Çatışma Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Olay yerinden görüntüler
-Özel harekat polisinden görüntü
-röportajlar
-Detay
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) Beyoğlu'nda boşanma öncesi dünürler tartıştı: 3 ölü, 3 yaralı- Çatışmada yaralanan kayınpeder damadını, dünürünü ve damadın kuzenini vurarak öldürdü İSTANBUL

- Beyoğlu'nda boşanma genç çiftin boşanma sürecinde dünürler tartıştı. Çıkan silahlı çatışmada bacağından vurulan genç kızın babası damadını, dünürünü ve damadının kuzenini silahla vurarak öldürdü. Olay Örnektepe Kanarya Sokak'ta yaşandı. Kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hacer Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başladı.
Birkaç gün önce evden ayrılan Hacer Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine geldi. Eşinle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray'ı alarak bugün öğle saatlerinde Hacer Giray'ın kapısına dayandı. Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine geldi. Yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vuruldu. Silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray'ı, dünürü Hulusi Giray ve damadın kuzeni Burak Giray'ı vurarak öldürdü. Olayda Beytullah Akçay ve İrfan Akçay'da yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından olay yerindeki 3 ceset, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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