Beyoğlu’nda bir pansiyonda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

-Pansiyondan dışarı çıkanlardan görüntü

-Dumandan etkilenenlere hastanede müdahale

-Detay ve genel görüntü



( İSTANBUL )-Beyoğlu'nda pansiyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü-Yangın dumanından etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi İSTANBUL



- Beyoğlu’nda turistlerin kaldığı pansiyonda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangından etkilenen 3 kişiyi de ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan ambulansta edildi. Yangın saat 01.00’da Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesi Nefti Sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pansiyonda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığını gören pansiyon sakinleri kendilerini dışarı attılar. Çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pansiyon katlarında kalanları tahliye ettiler. Dışarı çıkan turistlerin olayın şokunu atlatamadıkları görüldü.

Dumandan etkilenen 3 kişiye de ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.



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