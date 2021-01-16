Beyoğlu’nda bir otelde intihar girişimi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu’nda nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir şahıs, dün otel odasında kendi kafasına sıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, olay Beyoğlu, Müeyyidzade Mahallesi, Yüksek Kaldırım Caddesi’nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Emin Öztekin adlı 24 yaşındaki şahıs nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 409 nolu otel odasında kendi kafasına sıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Öztekin’i sağlık ekipleri ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırdı.



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