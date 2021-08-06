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Beyoğlu'nda bir kişinin kalbinden vurularak öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu'nda bir kişinin kalbinden vurularak öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'nda bir kişinin kalbinden vurularak öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Cep telefonu görüntüsü

Polis Silahlı Kavga Kamera Kurşun Sağlık Ekipleri 

-Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kurşunların hedefi olan iki kişi yerde yatıyor. Çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım ediyor. Beyoğlu'nda geçtiğimiz Çarşamba günü yaşan olayda aralarında husumet bulunan Ahmet Akın ile Mahmut Işık sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Belinden tabancasını çıkarak Mahmut Işık, Ahmet Akın'ı ayağından Murat Imrak'ı da kalbinden vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Irmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Sokak ortasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Mahmut Işık silahı ile Ahmet Akın ve Murat Imrak'a kurşun yağdırıyor. Zanlı olay yerinden kaçarken yaralılara ise çevredeki vatandaşlar yardım ediyor. (ÖFA
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