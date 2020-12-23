Beyoğlu’nda bir işçi, inşaat boşluğuna düştü

-Ekipler

-İşçinin ambulansa koyulması

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Beyoğlu’nda bir işçi, çalıştığı inşaattaki boşluğa düştü. İtfaiye ekiplerinin ip sarkıtarak kurtardığı işçi, hastaneye kaldırıldı. Beyoğlu’nda Piri Paşa Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan işçi Hamit A., sabah saatlerinde tahta iskelelerin bulunduğu alanın boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler, hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, işçiye ip sarkıtarak bulunduğu noktadan kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin başarılı çalışmasıyla işçi, düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen işçi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. (HK-



loading...