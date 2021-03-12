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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda bir adam evinde asılı olarak bulundu

Beyoğlu’nda bir adam evinde asılı olarak bulundu

Polis ekipleri

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Cenazenin evden çıkarılması
-Vatandaşlar
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda yalnız yaşayan Selahattin Kanat isimli şahıs komşuları tarafından evinde asılı olarak bulundu. Olay, Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Hisar Yanı Sokak'ta saat 14.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Selahattin Kanat'dan (60) komşuları bir süre haber alamadı. Kanat'ı merak eden komşuları açık camdan kapıyı açarak içeri girdiklerinde adamı asılı olarak gördü. Bunun üzerine komşular, yakınlarına ve polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kanat’ın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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