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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu’nda atık ilaç toplama kampanyası

Beyoğlu’nda atık ilaç toplama kampanyası

Eczaneden detay

Birinci Sınıf 

-Belediye başkanı röportaj
-Atık aracından ve kutusundan detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda atık ilaçların toplanarak güvenli bir şekilde imha edilmesi için ‘Atık İlaç Toplama Kampanyası' başlatıldı. Proje kapsamında ilçe de bulunan gönüllü 44 eczane 19 Aile Sağlığı Merkezi’ne atık ilaç toplama kutuları konuldu. Beyoğlu’nda atık ilaçların toplanarak güvenli bir şekilde imha edilmesi için ‘Atık İlaç Toplama Kampanyası' hayata geçirildi. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İstanbul Eczacılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçede bulunan gönüllü 44 eczane 19 Aile Sağlığı Merkezi’ne Atık İlaç Toplama Kutuları konuldu. Vatandaşlar tarafından getirilen ve biriktirilen atık ilaçlar, özel donanımlı kapalı kasa sistemine sahip araçlarla toplanarak 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinde lisanslı firmalar aracılığıyla imha ediliyor. Kampanyanın uygulamalı tanıtımı, 11 Mart Perşembe günü Hasköy Eczanesi'nde gerçekleştirilecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’nda bütün hemşerilerimizle beraber büyük bir kampanya başlatmış oluyoruz. Beyoğlu’nda gönüllü eczanelerimiz ve aile sağlık merkezlerimize proje çerçevesinde kapalı kutularımızı yerleştirdik. Vatandaşlarımız evlerinde biriktirmiş olduğu ilaçları, bu gönüllü eczanelerimize getirecekler. Burada toplanan tıbbi atıklar sızdırmazlık özelliğine sahip kutularda biriktirilecek. Bizim birinci sınıf atık merkezimizde toplanacak. Daha sonra lisanslı firmalar tarafından bunların bertarafı gerçekleşmiş olacak. Daha önce ilçe belediyelerinde olmayan yeni bir düzenleme bu” şeklinde konuştu.

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