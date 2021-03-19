Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

-Alevli aktüel görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları

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( İSTANBUL -DRONE)- Alevlere teslim olan ahşap bina drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL



- Beyoğlu'nda 4 katlı ahşap bina alev alev yandı. Alevlere teslim olan ahşap bina drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgilere İstiklal Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm binayı sardı. Ahşap binadan yükselen alevleri göre vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ya da can kaybının önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun süre uğraş verdi. Yangın itfaiyenin çalışmalarıyla söndürüldü. Alevlere teslim olan ahşap bina, drone ile havadan da görüntülendi.



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