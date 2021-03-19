Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

Yanan binadan alevli drone görüntüleri

Nadan Aktüel Yükselen Trol 

-Alevli aktüel görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Alevlere teslim olan ahşap bina drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- Beyoğlu'nda 4 katlı ahşap bina alev alev yandı. Alevlere teslim olan ahşap bina drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgilere İstiklal Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm binayı sardı. Ahşap binadan yükselen alevleri göre vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ya da can kaybının önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun süre uğraş verdi. Yangın itfaiyenin çalışmalarıyla söndürüldü. Alevlere teslim olan ahşap bina, drone ile havadan da görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement