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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda Afrikalıların partisine polis baskını kamerada

Beyoğlu’nda Afrikalıların partisine polis baskını kamerada

Parti verilmesi

Para Cezası Gece Kulübü Harekete Geç Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Mesafesiz dans ve maskesiz oynama
-Polisin baskını
-Mekandakiler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda korona virüs salgın nedeniyle alınan önlemleri hiçe sayarak gece kulübünde Afrika uyrukluların düzenlediği partiye baskın düzenlendi.
Baskında içeridekilere kurallara uymadıkları için para cezası kesildi. Kulüpteki eğlence ise kameralara yansıdı.Beyoğlu'nda bulunan bir gece kulübünde geçtiğimiz 28 Kasım’da Afrika uyruklu kişiler korona virüs salgınına ve tedbirlerine rağmen parti düzenledi.
Mekanda parti düzenlendiği ihbarını alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen harekete geçerek gece kulübüne baskın yaptı. Kulüpte düzenlenen partide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet” suçundan 3 bin 180’şer lira idari para ceza kesildi. Baskın yapılan gece kulübüne polis ekipleri tarafından daha önce de 6 kez baskın düzenlendiği ortaya çıktı.Öte yandan korona virüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleye kişilerin parti anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştığı o anlar kameralara yansıdı.
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