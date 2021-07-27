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Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının detayları ortaya çıktı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

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( İSTANBUL )- Dünür olan iki aile arasında yaşanan çatışmada 3 kişi öldü İSTANBUL

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- Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Dünür olan iki aile arasında çıkan tartışmada bacağından vurulan yaralı şahsın, silahıyla 3 kişiyi öldürdüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre olay Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta yaşandı. Dünür olan şahıslar, sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Bacağından vurulan şahıs ise silahıyla 3 kişiyi vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, dehşetin yaşandığı sokakta çalışma yaptı. Olay yerinde bulunan 3 ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak. (ÖFA
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