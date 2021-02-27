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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli kısıtlama denetiminde

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli kısıtlama denetiminde

Polis ekipleri denetim

Polis Hafta Sonu Yasaklar Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-Beyoğlu Kaymakamını Mustafa Demirelli’nin denetime katılması
-Kaymakam açıklama
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Araçları durdurdu, izin belgelerini kontrol etti İSTANBUL

- Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulanan denetimleri takip etti. Araçları tek tek durdurarak izin belgesi soran Kaymakam Demirelli, “Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlarımızın gerçekten bu muafiyet kapsamında olup olmadıklarını denetliyoruz” dedi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Karaköy’de kurulan denetim noktasını ziyaret ederek denetimi yerinde inceledi. Uygulama noktasına gelen Kaymakam Demirelli, araçları tek tek durdurarak izin belgesi sordu. “Sağlık Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda kısıtlamalar getirilmekte” Yaklaşık bir yıldır korona virüs ile mücadele edildiğini söyleyen Kaymakam Demirelli, “Bu pandemiyi kontrol altına almak için Cumhurbaşkanımızın himayelerinde toplanan kabinede ele alınan ve Sağlık Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda çeşitli kısıtlamalar getirilmekte. Bu kısıtlamalardan birisi de biliyorsunuz hafta sonu, Cumartesi ve Pazar tüm gün sokağa çıkma yasağı. Hafta içi akşam 21.00’de başlayan ve sabah 05.00’e kadar devam eden sokağa çıkma yasakları var” dedi.
“Polislerimize biz de denetimlere nezaret etmiş oluyoruz” Sözlerinin devamında Kaymakam Demirelli, “Biz de bugün Beyoğlu ilçemizin Karaköy semtinde polislerimizin yapmış olduğu denetimleri katıldık. Bu denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlarımızın gerçekten bu muafiyet kapsamında olup olmadıklarını denetliyoruz. Belgelerini kontrol ediyoruz. Polislerimize biz de denetimlere nezaret etmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

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