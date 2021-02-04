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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu halkı, esnafının yanında

Beyoğlu halkı, esnafının yanında

Başkan Yıldız Esnaf Ziyareti Görüntü

Alışveriş Market Halk Pazarı Trol 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu Belediyesi, pandemi süreci nedeniyle zor günler geçiren mahalle esnafına destek olmak amacıyla “Beyoğlu Halkı Esnafının Yanında” kampanyası başlattı. “Salgın sürecini dayanışma ile atlatalım, mahalle esnafımızı tercih edelim” sloganıyla başlatılan kampanyanın startını, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaşadığı mahalleden verdi. Başkan Yıldız, bu kapsamda Sütlüce Mahallesi’nde esnafla buluştu. Mahallede bulunan bir markete girerek alışveriş yapan Yıldız, daha sonra esnaf ile sohbet ederek bir dertlerinin olup olmadığını sordu. Ardından mahallede bulunan diğer esnafları da tek tek gezdi. Başkan Yıldız son durağını ise mahallede kurulan halk pazarı oldu. Burada bir yandan sebze ve meyve fiyatlarını kontrol ederken diğer taraftan ise isteklerini dinledi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Yıldız “Vatandaşımız salgın döneminde genelde telefonla alışveriş yapıyorlar. Ama bu mahalle esnafını etkiliyor. Yaklaşık 1 senedir salgınla mücadele devam ediyor. Vatandaş ve esnafın dayanışmasını ortaya çıkarmak istiyoruz. Oturduğum Beyoğlu Sütlüce'deki bakkalımdan alışverişimi yaptım. Ümidimizi kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Esnaf olan Sinan Köseoğlu “Projeye başarılı buluyoruz. Olumlu sonuçlar verir. Esnaf ve halk faydalanır. Fiyatları çok yükseltmeme çalışıyoruz. Mahallede bir aileyiz” şeklinde konuştu.

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