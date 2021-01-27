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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu dönüşüyor

Beyoğlu dönüşüyor

Binaların yıkılması

Seçim Süreci Basketbol U Dönüşü 

-Yıkımdan sonra görüntü
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( İSTANBUL )- Boşaltılan eski binaların yerine mahalle bahçesi inşa edilecek İSTANBUL

- Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Piyalepaşa 1. Etap’ının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından, boşaltılan eski binaların bulunduğu alana mahalle bahçesi inşa edecek. Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Piyalepaşa 1. Etap’ının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından boşaltılan eski binalarla ilgili çalışma başlatıldı. Yıkılarak tamamen ortadan kaldırılan eski binaların bulunduğu alana Beyoğlu Belediyesi tarafından mahalle bahçesi inşa edilecek. İlçe sakinlerine kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunmak amacıyla hayata geçirilen ‘Mahalle Bahçeleri’ projesi kapsamında yapılacak olan mahalle bahçesi ile bölgeye geniş bir yeşil alan kazandırılacak. Toplamda 50 farklı noktada inşa edilmesi planlanıyor Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim sürecinde vatandaşlara söz verdiği Mahalle Bahçeleri’ni bir hayata geçiriyor. 11 tanesi tamamlanarak hizmete açılan mahalle bahçeleri için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Toplamda 50 farklı noktada inşa edilmesi planlanan mahalle bahçelerinde; voleybol sahası, basketbol sahası, çocuklar için oyun grupları, spor aletleri, oturma alanları ve yürüyüş alanları gibi birçok alan bulunuyor. (ZA-
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