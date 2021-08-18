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Beyoğlu’da terasa çıkarak intihara kalkışan 2 kişi yürekleri ağızlara getirdi: Polis ve vatandaşlar güçlükle ikna etti
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu’da terasa çıkarak intihara kalkışan 2 kişi yürekleri ağızlara getirdi: Polis ve vatandaşlar güçlükle ikna etti

Beyoğlu’da terasa çıkarak intihara kalkışan 2 kişi yürekleri ağızlara getirdi: Polis ve vatandaşlar güçlükle ikna etti

Terasta intihara teşebbüs edenler

İntihar Hava Yastığı Polis Merkezi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşlar
-Cep telefonu ile çekenler
-İkna etmeye çalışanlar
-Aşağı inmeleri
-İtfaiye hava yastığı
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda intihar etmek için bir binanın teras katına çıkan 2 kişiyi vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. İntihara teşebbüs eden şahıslar vatandaşların ve polislerin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek aşağı indirildi. Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 aydır kiralarını ödeyemediklerini söyleyen iki genç, bir binanın teras katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler, intihara teşebbüs eden adamları ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de her ihtimale karşı şişme branda açarak önlem aldı. Vatandaşlar ikna etmeye çalıştı Bazı vatandaşlar iki gence seslenerek, “Değmez ne sorunun varsa çözelim” diye bağırarak ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı. Polislerin ve vatandaşların uzun süren uğraşlarının ardından 2 kişi ikna edilerek polis merkezine götürüldü.
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