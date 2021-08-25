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Beyoğlu Belediyesi'nden Hasköy Sahne'de müzik şöleni
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu Belediyesi'nden Hasköy Sahne'de müzik şöleni

Beyoğlu Belediyesi'nden Hasköy Sahne'de müzik şöleni

Beyoğlu Hasköy Sahne'deki müzik etkinliğinden görüntü

Alıcıoğlu Eğlence Mekanı Kamera Yan Etki Cep Telefonu 

-Katılımcılardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu Belediyesi, yaz akşamlarının eğlence mekanı olan Hasköy Sahne'de Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Cengiz Özkan’ı ağırladı. Usta sanatçı sazı ve türküleriyle katılımcılara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Beyoğlu Belediyesi tarafından Halıcıoğlu'nda bulunan Hasköy Parkı'nda onlarca vatandaşın katılımıyla müzik şöleni düzenlendi.
Beyoğlu saat 21.00'de başlayan etkinlikte Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Cengiz Özkan’ı ağırladı. Usta sanatçı sazı ve türküleriyle katılımcılara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda kimi vatandaşlar ünlü sanatçının söylediği türkülere eşlik ederken kimileri ise konseri cep telefonu kameraları ile kaydetti.

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