Beyoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramını Resul Dindar konseriyle kutladı

-Başkan Yıldız’ın açıklamaları

-Engelli vatandaşın yürüyüşü

-Konserden görüntü

-Vatandaşların coşkulu anları

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Beyoğlu’nda 7’den 70’e herkesin katılımıyla Taksim Meydanından Tophane’ye kadar yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün ardından vatandaşlar ünlü sanatçı Resul Dindar’ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da katılımıyla Taksim Meydanı’ndan Tophane’ye kadar yaklaşık 2 metrelik Türk Bayrağıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sırasında Başkan Yıldız, vatandaşların Zafer Bayramını kutladı. Yürüyüş sırasında evlerinde olan vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak, destek verdi. Yürüyüşe katılan engelli Keriman Özbudak isimli vatandaş, ‘Ben sadece vatanıma ve bayrağıma sahip çıkıyorum’ diyerek zafer bayramını kutladı. “Bu vatanı işgalden kurtarmak suretiyle yedi düvele cevap verdiğimiz bir zaferin günüdür" Taksim Meydanı'nda açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu gün bir millet olarak vermiş olduğumuz mücadelenin kurtuluş savaşının zafer günüdür. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bundan 99 yıl önce zafer bu milletin hakkı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş savaşını başlatması milli mücadeleyi anlının akıyla vermesi ve hep birlikte bu vatanı işgalden kurtarmak suretiyle yedi düvele vermiş olduğumuz bir cevap kazanmış olduğumuz bir zaferin günüdür" diye konuştu.

Beyoğlu 30 Ağustos’u Resul Dindar konseriyle kutladı Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlileri kapsamında ünlü sanatçı Resul Dindar, Hasköy sahilinde sahne aldı. Hasköy Sahiline gelen vatandaşlar burada ünlü sanatçı Resul Dindar konseriyle, doyasıya eğlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıl dönümünde sahne alan Resul Dindar, çok dinlenen şarkılarıyla Beyoğlulara bayram coşkusu yaşattı. (MB-

