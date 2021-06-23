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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beylükdüzü'nde villa uyuşturucu imalathanesi çıktı

Beylükdüzü'nde villa uyuşturucu imalathanesi çıktı

Baskın sonrası ele geçirilen uyuşturuculardan görüntü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Uyuşturucu Elektrik Faturası İmalathane Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Beylikdüzü’nde polis ekipleri, çevre villalara göre 8 kat daha fazla elektrik faturası gelen ve deniz manzaralı olmasına rağmen pencereleri açılmayan bir villaya baskın düzenledi.
Yapılan operasyonda, villada 27 kilo 50 gram marihuana ve satışa hazır 1 kilo 60 gram esrar ele geçirilirken, bir kişide tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uyuşturucu üretim tesisi olarak kullanılan imalathaneleri tespit maksadıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, Gürpınar mahallesi Açelya Sokakta bulunan bir villa, polis ekiplerince şüpheli olarak belirlendi. Diğer villalara göre 8 kat daha fazla elektrik tüketen, geceleri yüksek sesli fazların çalıştığı ve deniz manzaralı olmasına rağmen hiç camların açılmadığı villaya, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu üretim serası olarak kullanılan villaya gerçekleştirilen operasyonda, 27 kilo 50 gram marihuana, 1 kilo 60 gram esrar, bir cep telefonu ve telefona ait iki sim kart ele geçirildi. Villa içerisinde uyuşturucu imalatıyla alakası olduğu tespit edilen ve ekiplerce gözaltına alınan E.K. (27) isimli şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. (HP-
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