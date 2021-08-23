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Beylükdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beylükdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada

Beylükdüzü'nde eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada

Kavga anları cep telefonu kamerasında

( İSTANBUL -ÖZEL)- Gece kulübüne eğlenmeye giden grup çıkışta birbirlerine girdi İSTANBUL

Savaş Gece Kulübü Eğlence Mekanı Kamera Cep Telefonu 


- Beylikdüzü'nde eğlenmek için gece kulübüne giden şahıslar ortalığı birbirine kattı. Onlarca kişinin birbirine saldırdığı o anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gelen şahıslar çıkışta nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü birbirlerine saldırdı. Olaya mekan güvenliklerinin girmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına saniye saniye yansıdı. (ECİ-YM-
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