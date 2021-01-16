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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beylükdüzü'nde E-5 Karayolu beyaza büründü

Beylükdüzü'nde E-5 Karayolu beyaza büründü

Yol

Kar Yağışı 

-Araçlar
-Kar görüntüsü
-Kar yağışı
-Köprü
-Vatandaşlar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle E-5 Karayolu Tüyap mevkii beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu E-5 Karayolu drone ile görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Öğle saatlerinde başlayan yağış kentin birçok noktasında etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen E-5 Karayolu Tüyap mevkii havadan görüntülendi. (MB-ÖZ-Y)
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