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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beylikdüzü’ndeki şüpheli kadın ölümünün detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü’ndeki şüpheli kadın ölümünün detayları ortaya çıktı

Kadının fotoğrafı

İntihar Adli Kontrol Polis Merkezi Polis Ekipleri Elektronik Kelepçe 

-Arşiv

( İSTANBUL )- Kadının intihar ettiği tabancayı, Azerbaycan uyruklu bir erkek temin etmiş İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde evin içerisinde bir kadının kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği olayın detayları ortaya çıktı. İntihar eden kadın ile Azerbaycan uyruklu bir erkeğin adli kontrol şartıyla cezaevinden çıktığı ve kadında elektronik kelepçe olmasından dolayı silahı erkek arkadaşının temin ettiği belirlendi. Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesinde saat 14.40’ta yaşanan olayda, silah seslerinin gelmesi üzerine eve giren polis ekipleri, G.Z. isimli bir kadının kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirlemiş ve Azerbaycan uyruklu X.B. isimli şahıs gözaltına alınmıştı. Yaşanan intihar olayının detayları ortaya çıktı. Elektronik kelepçeden dolayı silahı erkek temin etmiş Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden G.Z. isimli kadın ile Azerbaycan uyruklu X.B.’nin bir ay önce aynı suçtan dolayı adli kontrol şartıyla tahliye oldukları belirlendi. Olay günü G.Z. isimli kadında elektronik kelepçe olmasından dolayı silahı X.B. isimli şahsın temin ettiği öğrenildi. Erkek şahıs intihara yönlendirmeden dolayı gözaltında Ev içerisinde çalışma yapan polis ekipleri Azerbaycan uyruklu X.B. isimli erkek şahsı, intihara yönlendirmeden dolayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (MB-
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